Ils apprennent à être de bons papas à 20 ans

Ils ont à peine 20 ans, mais déjà on les appelle «papa». Tous les jeudis soir, ils se rencontrent dans le sous-sol d’un immeuble à logements de Longueuil pour s’épauler. Chaque fois, ils en sortent mieux outillés pour donner à leur progéniture tout ce dont ils ont manqué à leur jeune âge.

«Quand je suis arrivé ici il y a trois ans, j’étais pas mal plus olé olé. J’avais des gros problèmes de drogue. J’étais sur le BS. Mon fils avait un an et on venait de se faire mettre dehors de notre appartement», énumère d’emblée Steven, 24 ans, qui prend place alors que le souper est déjà bien amorcé.

«J’ai travaillé toute la journée, les gars. Je n’ai même pas eu le temps de manger», s’excuse ensuite le gaillard de six pieds et quelques pouces, qui demande de taire son patronyme, avant de se piquer deux pointes de pizza et une boisson gazeuse.

Yannick Beaudet, 25 ans, préfère quant à lui le Pepsi Diet, la boisson la plus nocive qu’il consomme les jours de semaine dorénavant.

«En devenant papa, j’ai dû arrêter de faire le party. C’est énormément de sacrifices. Il y a des chums avec qui j’ai dû couper les ponts parce que je savais qu’ils auraient une mauvaise influence sur mes enfants», poursuit-il, la casquette de travers, mais le regard tourné vers l’avant.

Aujourd’hui, lui aussi jongle avec un nouvel emploi et sa vie de famille.

Marqué par les allers-retours en centre jeunesse quand il était petit, Yannick fera tout pour que son fils de trois ans et sa fille d’un an ne vivent pas la même chose que lui.

Victimes de préjugés

Lazard Vertus, du Bureau de consultation jeunesse de Longueuil qui les accompagne, cache mal son émotion lorsqu’il les entend parler de tout le chemin parcouru.

En 2015, il a cofondé un groupe de soutien aux jeunes pères et beaux-pères de milieux défavorisés, appelé BCALMEN’S. Tous les jeunes hommes qui ont des questions sur la paternité sont aussi invités à se joindre à eux.

Ensemble, ils parlent sans tabou de leur rapport à la masculinité, de leurs craintes face à l’éducation des enfants ou de leur relation, souvent tendue, avec la mère de leur enfant.

«Les préjugés à l’endroit des jeunes pères sont tenaces. On tient pour acquis qu’ils ne prendront pas leurs responsabilités, alors on ne leur offre aucun soutien contrairement aux jeunes mères», dénonce M. Vertus.

Partir ou rester

Selon une étude du département de psychologie de l’UQAM qui date de 2002, un jeune père sur deux prend le large à peine un an après la naissance de son enfant.

«Je mentirais si je disais que ça ne m’a jamais traversé l’esprit. Mais honnêtement, si je n’étais pas resté, je serais mort aujourd’hui. Je n’aurais jamais eu le courage de demander de l’aide», croit Steven, désormais immunisé aux regards de travers quand il tient une poussette.

Les soirées BCALMEN’S sont animées par la Boîte à lettres et le Bureau de consultation jeunesse de Laval. Elles font relâche pour l’été et reprendront en octobre.