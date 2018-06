Le navire l'Hermione achève son périple

Après quatre mois et demi de navigation de l'Atlantique à la Méditerranée sous le signe de la Francophonie, l'Hermione, réplique du navire qui emmena au XVIIIe siècle La Fayette soutenir les insurgés américains, est rentrée dimanche en France.

«Mission accomplie» a lâché, soulagé et fatigué, le commandant Yann Cariou en descendant du trois mâts à Rochefort (sud-ouest), port d'attache de la frégate.

«On a remonté le Portugal à la vitesse d'un homme qui marche. Mais dans une mer plus dure, j'ai été rassuré sur le comportement du bateau, qui est pourtant le plus complexe du monde à manoeuvrer», a-t-il raconté.

Le 30 janvier, l'Hermione a quitté Rochefort et rallié le Maroc (Tanger), l'Espagne (Barcelone), la France (Sète, Marseille, Bastia...) puis le Portugal (Portimao et Pasaia).

Parmi ses 350 gabiers, le navire avait embarqué une centaine de francophones mobilisés par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sous le thème «Libres ensemble de l'Atlantique à la Méditerranée».

Ressortissants de 34 États et gouvernements membres de la Francophonie, ces jeunes viennent du Vietnam, de la Moldavie, de l'Arménie, du Mali..., afin de se faire «les ambassadeurs de la paix, de la diversité, de la solidarité, du respect et du vivre Libres ensemble», selon l'OIF.

L'Hermione est la réplique exacte de la frégate avec laquelle, le 21 mars 1780, le jeune major général français de La Fayette part combattre aux côtés des insurgés américains qui luttent pour leur indépendance.

Le navire de plus de 65 m de long porte trois mâts, dont le plus grand fait 54 mètres de haut, et 2 200 m2 de voilure. 2000 chênes ont été sélectionnés pour sa construction dans les forêts françaises.

Il avait effectué la traversée inaugurale de l'Atlantique vers les États-Unis en 2015, 17 ans après le début de sa construction.

Sa prochaine destination ne sera dévoilée qu'en septembre, selon le président de l'association Hermione-Lafayette, Olivier Pagezy.