L’étonnant parcours de Rosalie

Née prématurément à 25 semaines, Rosalie Cyr a surmonté de nombreuses embûches depuis sa venue au monde. Douze ans plus tard, la pétillante jeune fille va à l’école, lit et écrit comme tous les enfants, malgré une déficience intellectuelle et de nombreuses séquelles physiques.

La vie de Rosalie aura été une montagne russe d’émotions pour ses parents. Alors que tout s’annonçait bien durant la grossesse, une naissance prématurée à 25 semaines est venue changer la donne et bouleverser les plans de Yannick Cyr et Annick Rhéaume.

Évoluer à son rythme

Malgré une déficience intellectuelle, un trouble d’attention, d’importants problèmes visuels et des troubles gastriques, Rosalie surprend ses parents tous les jours. Même quand on lui parle des trois opérations à un œil qu’elle a subies en quelques années à peine, la jeune fille déterminée n’en fait pas un plat. «Oui, mais ça a super bien été», s’empresse-t-elle de rappeler à ses parents, ne s’en faisant pas outre mesure avec les impacts de sa condition.

«Graduellement, on l’a vu évoluer, à son rythme, et on en est tellement fiers. On est content parce qu’on ne pouvait pas avoir d’attentes au départ. Chaque petite réussite est une petite victoire pour nous», explique Mme Rhéaume.

Réel impact

Enfant-Soleil de la Capitale-Nationale dans le cadre de ce 31e téléthon, Rosalie et sa famille souhaitent sensibiliser encore un peu plus les Québécois à la cause. La jeune fille a beaucoup bénéficié des services de l’organisme et profite encore beaucoup des avancées médicales qu’il permet.

«Il y a plusieurs soins qu’on n’aurait pas eus sans Enfant Soleil, ça, c’est certain. Avant l’arrivée de Rosalie, on était touchés par la cause, mais maintenant, on voit l’impact que ça a», soulignent ses parents Yannick et Annick.