Une étude planétaire de 100 millions $ sur l’alcool est annulée

À cause de l’interférence de l’industrie de l’alcool, une étude planétaire de 100 millions $ sur les effets de la consommation d’alcool, commandée par le gouvernement américain, a dû être annulée.

Selon ce que rapportait le «New York Times», vendredi, les National Institutes of Health (les instituts nationaux de la santé) – un organisme fédéral américain - ont décidé d’interrompre cette étude d’une ampleur sans précédent, qui devait déterminer si la consommation d’alcool peut réduire les risques d’attaques cardiaques et d’AVC.

Une somme de 100 millions $ avait été prévue pour l’étude. Cependant, une enquête du «New York Times» avait révélé plus tôt cette année qu’une grosse partie de ce montant provenait de l’industrie elle-même, ce qui est contraire aux règles déontologiques du gouvernement américain.

De plus, on s’est rendu compte que l’industrie avait eu son mot à dire sur la méthodologie utilisée.

Réalisée à l’échelle internationale, l’étude devait durer 10 ans et impliquer 7800 participants de 50 ans et plus.

Une enquête interne des National Institutes of Health a révélé que l’étude avait été conçue dès le départ pour mettre en lumière les effets positifs de l’alcool. «L’étude allait montrer les avantages (de l’alcool), en passant sous silence les désavantages», a indiqué le rapport des enquêteurs, cité par le «New York Times».

L’industrie espérait que l’étude allait prouver qu’une consommation modérée d’alcool est bénéfique pour la santé, ce qui fait toujours l’objet de débats chez les scientifiques.