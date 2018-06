Dépister la surdité chez les nouveau-nés

Les enfants qui naissent au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et qui ont un problème de surdité seront dépistés dès les premiers mois de leur naissance. Après Sainte-Justine, le ministère de la Santé vient d'autoriser un autre centre de dépistage.

À peine arrivé à l'hôpital Fleurimont, on croise la petite Victoria. À 7 semaines, ses parents savent déjà que leur fille entend tout ce qui se passe autour d'elle.

À l'unité de maternité, cinq personnes ont été formées pour dépister les troubles de surdité chez les nouveau-nés. «Pour réaliser le test, on met un écouteur dans l'oreille de l'enfant. On envoie des sons de différentes fréquences. Si toutes les structures de l'oreille fonctionnent bien, ça nous indique que le dépistage est réussi», explique l’audiologiste Katherine Randall.

À 24 heures de vie, Abygail est l'un des premiers nouveau-nés du centre hospitalier de Sherbrooke à passer le test. Quelque 3000 autres enfants de l'Estrie, comme elle, auront accès à ce test de dépistage cette année.

«Avant, on dépistait un enfant vers l'âge de 2 ans et demi lorsqu'il présentait des problèmes de langages. Maintenant, dès l'âge de trois mois on va pouvoir agir. C'est extraordinaire», informe la Dre Thérèse Côté-Boileau, chef et directrice du département au CHUS.

Seulement en Estrie, on s'attend à ce qu'une soixantaine d'enfants soient mis sous surveillance. Parmi eux, 6 à 9 verront leur diagnostic de surdité confirmé dans leur premiers mois de vie.