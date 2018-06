Drew Barrymore s’est brûlé les cils en se maquillant

Drew Barrymore a toujours pris soin d'elle, que ce soit sur le tapis rouge ou lorsqu'elle fait la promotion de sa gamme de produits de beauté, Flower Beauty. Mais tout ne se passe pas forcément comme elle le veut, parfois. La star vient de révéler dans une interview sur YouTube, face à la bloggeuse beauté Nikkie de Jager, qu'il lui était arrivé un accident avec un sèche-cheveux.

«Je tenais le sèche-cheveux pour réchauffer mon recourbe-cils pendant 20 ou 30 secondes. Je l'ai ensuite passé sur mes cils et là, je me suis transformé en chat à Halloween, 'yeeeeeooooowww'», a-t-elle expliqué en riant.

Nikkie de Jager en a profité pour lui expliquer que la meilleure manière de réchauffer un recourbe-cils était de l'approcher pendant 2 à 3 secondes de la flamme d'un briquet. Et d'attendre qu'ils se soient un peu refroidis avant de les utiliser.

«On peut le faire avec un sèche-cheveux effectivement, mais c'est très long», a-t-elle rappelé.

Alors qu'elle sort de nouveaux produits pour sa collection, Drew Barrymore a rencontré de nombreux influenceurs et bloggeurs pour parler beauté et maquillage avec eux, tels que Yasmin de BeautyyBird, Griselda Martinez, Telagaarta ou Sona Gasparian.

«J'ai été dans une chaîne de maquillage pendant toute ma vie et j'ai vu ce qu'il se passait en coulisses lorsqu'on nous transformait avec le maquillage, et ces artistes talentueux nous montrent ce qu'il faut faire. Ils tirent le rideau pour qu'on voie tout ça. Et ils nous apprennent ce qu'il est possible de faire et comment réussir à accomplir les choses incroyables qu'ils font», s'est enthousiasmé l'actrice dans un post sur Instagram. (/WNHYD/)