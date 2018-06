Éviter la prison pour une agression sexuelle?

Un Montréalais qui n’a exprimé ni regret ni remords après avoir agressé sexuellement une étudiante dans les locaux de l’UQAM a vainement tenté lundi de retirer son plaidoyer de culpabilité lorsqu’il a compris qu’il pourrait être expédié au pénitencier.

« On entend que la poursuite exige une peine de prison et tout d’un coup on change d’idée ? On ne magasine ni la sentence ni le juge qui va la rendre », a toutefois répondu le juge Denis Mondor à la demande d’Aimen­­­ Rechrech, au palais de justice de Montréal.

Quelques minutes plus tôt, la procureure Sylvie Lemieux réclamait deux années de pénitencier et trois ans de probation pour l’accusé de 27 ans, coupable d’agression sexuelle et de séquestration.

« Les rapports démontrent une absence d’empathie envers la victime, il n’a pas de remords, a-t-elle plaidé. On ne peut rien faire d’autre que de protéger la société [en l’incarcérant]. »

Inconnus

La Couronne a également souligné que Rechrech, qui a plusieurs antécédents criminels, s’en prend souvent à de purs inconnus. À titre d’exemple, l’an passé, il avait écopé de trois mois de prison pour avoir sauvagement agressé deux hommes dans le village gai de Montréal.

Et la victime de l’agression sexuelle à l’UQAM en avril dernier ne connaissait pas non plus l’accusé.

Ce jour-là, l’étudiante dans la vingtaine révisait pour un examen en science de l’éducation quand Rechrech l’a abordée. Ce dernier, qui avait consommé de la drogue, est ensuite sorti de la salle pour ensuite passer devant plusieurs fois.

« Il avait l’air de vouloir savoir si quelqu’un d’autre allait se présenter au local », a expliqué Me Lemieux.

Santé mentale

Quand la victime est sortie pour voir ce que Rechrech faisait à rôder autour de la salle, ce dernier l’a poussée à l’intérieur pour commettre des attouchements sur la femme, qui a finalement réussi à s’enfuir. Rechrech a été arrêté peu après.

« Il ne souhaite pas être traité comme le pire des criminels », a toutefois plaidé son avocat Alexandre Goyette, rappelant que son client avait des problèmes de santé mentale.

Plutôt que de l’envoyer en prison, l’avocat estime que, compte tenu de la détention préventive de trois mois, une probation avec une thérapie fermée serait suffisante.

À moins que Rechrech ne dépose une requête écrite en bonne et due forme pour retirer son plaidoyer de culpabilité, le magistrat devrait annoncer la sentence le mois prochain.