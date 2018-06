Food Trucks: la cuisine de rue s’essouffle à Montréal

Face à un rapport soutenant que la cuisine de rue perd de sa popularité, l'Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ) demande à la Ville plus de liberté.

«À l'aube de l'amorce de la quatrième saison des cuisines de rue suivant l'adoption du règlement 15-039, nous constatons que l'activité tend à s'essouffler», mentionne le dernier rapport de la Vérificatrice générale de la Ville de Montréal.

«Il y a des problèmes surtout avec les emplacements. Par exemple, à Côte-des-Neiges, le site pour les camions de rue était à côté d’un campus universitaire l’année dernière. Mais durant l’été, c’est sûr qu’il n’y a pas un chat et que les camions n’iront pas là», commente Gaëlle Cerf, vice-présidente de l’ARRQ.

«Je pense que la meilleure façon d’aider les camions en ce moment, c’est donner plus de liberté et plus d’endroits où les camions de rue peuvent se promener.»

Moins d’arrondissements

Six arrondissements offraient des sites accueillant légalement la cuisine de rue à Montréal en 2017. Ce nombre chute à trois arrondissements pour l’année 2018, toujours d’après le même rapport.

«Les autres arrondissements se sont retirés de cette activité considérant que le taux de fréquentation de leurs sites était trop faible. En 2017, 94 % des réservations de sites ont eu lieu sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie», peut-on y lire.

Selon les plaintes des exploitants, les sites offerts par les arrondissements sont peu rentables et ne génèrent pas suffisamment d’achalandage.

Plus de sites

Robert Beaudry, responsable du développement économique au comité exécutif, assure que Montréal travaille présentement pour améliorer le sort des camions de rue.

«On veut leur offrir plus de lieux intéressants pour eux et on a trouvé des ‘’spots’’ très intéressants pour le moment. On va faire des évaluations cette année aussi. Au niveau de la liberté de les laisser aller n’importe où, on n’est pas là par contre», soutient-il.

«L’idée, c’est de faire quelque chose de signature. [La cuisine de rue], c’est une industrie qu’on aime beaucoup, qui est très intéressante et c’est certainement une valeur ajoutée pour la ville de Montréal sur laquelle on va continuer de travailler.»