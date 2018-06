La distribution des «Honorables» dévoilée

Macha Grenon, Mylène Mackay et Sylvain Marcel comptent parmi les comédiens qui se joindront à Patrick Huard dans «Les Honorables», série originale destinée à Club illico dont le tournage débute lundi, à Montréal.

Écrite par Jacques Diamant («Ruptures», «Toute la vérité»), ce thriller psychologique de 10 épisodes raconte l’histoire d’un juge (Patrick Huard) qui décide de se faire justice lui-même lorsque le procès du présumé meurtrier de sa fille (Kevin Houle) se conclut par un acquittement.

«Le sentiment d’injustice, je crois que c’est le moteur de cette série-là», a souligné le réalisateur Louis Choquette («Mirador», «This Life»), en entrevue.

«Alors que la mère de famille (une juge incarnée par Macha Grenon) essaie toujours de rester dans le système et de faire rouvrir le procès, les gars (le père et son fils, ce dernier étant incarné par Olivier Gervais-Courchesne) veulent passer à l’action. On va les voir carrément organiser leur propre justice et essayer de se faire justice eux-mêmes.»

Les producteurs des «Honorables» (Sphère Média Plus) ont investi beaucoup de temps et d’efforts afin de dénicher les comédiens qui allaient pouvoir interpréter avec justesse cette famille dysfonctionnelle qui, selon Louis Choquette, constitue le personnage principal de la série.

Chimie

«Nous avons pris des mois pour les choisir, a-t-il souligné. Nous avons fait des auditions avec plusieurs comédiens en même temps pour voir comment la chimie passait entre eux. C’est un processus auquel on a accordé beaucoup de temps et de soins.»

Ainsi, c’est Myriam Gaboury qui personnifiera Gabrielle, la jeune fille de 18 ans qui a été assassinée, tandis que Mylène Mackay incarnera sa sœur, une avocate qui mène une double vie. Quant à Sylvain Marcel, il tiendra le rôle du frère de Patrick Huard, un vendeur de voitures qui évolue également dans le milieu criminel.

«Gabrielle, même si elle se fait assassiner très tôt dans l’histoire, on va la voir beaucoup, car il y a plusieurs ¨flashs-back¨, a expliqué le réalisateur. C’est très touchant, d’ailleurs, parce que les personnages de cette famille-là, à tour de rôle, vont repenser à leur sœur ou leur fille d’une façon différente, selon la relation

qu’ils ont eue avec elle. Ils vivent tous de la douleur, mais ils veulent tous que justice soit faite.»

«Les Honorables» sera disponible sur Club illico à l’hiver 2019.