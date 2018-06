La mère de Jérémy souhaite que justice soit rendue

«C’est de la violence gratuite et on ne devrait pas voir ça nulle part», a dit la mère de Jérémy Courchesne Arsenault, un adolescent tabassé au port de Trois-Rivières vendredi. Elle déplore vivement ces gestes et souhaite que justice soit rendue.

Sandra Courchesne a regardé la vidéo de l’agression de son fils qui a circulé sur les médias sociaux la fin de semaine dernière. Hier soir, la police a arrêté le principal suspect.

«J’ai de la rage envers cette personne-là parce que Jérémy ne méritait pas ça. Il ne s’est jamais battu, a-t-elle dit en entrevue à TVA Nouvelles. Il était là tout seul. Je ne crois pas qu’il les aurait provoqués. Ils étaient quand même une dizaine de gars.»

Mme Courchesne a expliqué que son fils était resté au sol cinq minutes après l’agression. Ensuite, il a dû demander de l’aide autour de lui pendant une quinzaine de minutes avant de recevoir de l’assistance.

Contactée par téléphone après l'agression, Sandra Courchesne a dû attendre deux heures à l’hôpital avant d’avoir des nouvelles de son fils, qui était en salle d’opération.

Le suspect d’âge mineur sera accusé lundi au palais de justice de Trois-Rivières.