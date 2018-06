Le Québec fait bonne figure en terme de pauvreté infantile

La pauvreté infantile semble moins affecter le Québec que les autres provinces canadiennes, selon des données présentées lundi par Campagne 2000.

Parmi les 67 circonscriptions du pays où la pauvreté infantile est la plus faible, 33 se trouvent au Québec devant l’Ontario (25) et l’Alberta (9). Parmi les 30 circonscriptions où les enfants vivent le plus dans la pauvreté, le Québec n’en compte que quatre. Il s’agit de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs avec 38,1 % des enfants vivant dans des familles à faible revenu, Bourassa (32,9 %), Saint-Léonard-Saint-Michel (31,9 %) et Papineau (29,1 %), la circonscription du premier ministre fédéral Justin Trudeau. L’Ontario compte 14 circonscriptions où la pauvreté infantile est la plus élevée. Churchill-Keewatinook Aski au Manitoba est celle qui affiche le taux le plus élevé à 64,2 %.

Au pays, plus de 1,2 million d'enfants (17,4 %) vivent dans des foyers pauvres. Les enfants autochtones y sont surreprésentés, puisque 37,9 % d’entre eux font partie d’une famille à faible revenu.

«La pauvreté des enfants et des familles ne connaît pas de frontières au Canada: elle existe dans toutes les circonscriptions. La pauvreté signifie que beaucoup trop d'enfants un peu partout au pays ont faim, ont des problèmes de santé et vivent du stress hors du commun pour leur âge», a mentionné Anita Khanna, coordonnatrice nationale de Campagne 2000, par communiqué, lundi.

«Considérant la richesse du Canada, aucun enfant ne devrait se coucher le ventre creux. Aucun parent ne devrait avoir à choisir entre payer son loyer et acheter des médicaments ou refuser de travailler ou de suivre des cours faute de services de garde de qualité et abordables», a-t-elle ajouté.

Campagne 2000 demande qu’une loi fédérale pour réduire la pauvreté soit votée d’ici les élections de l’an prochain. L’organisation recommande aussi des «mesures visant à éradiquer la pauvreté chez les Autochtones, à consolider les paiements de transfert fédéral et s'assurer qu'ils sont suffisants, à instaurer un système universel de services de garde, à introduire un programme universel de médicaments sur ordonnance et de soins dentaires, à fournir des logements pour tous et à améliorer les programmes de soutien au revenu».