Alerte AMBER à Matane: le suspect toujours détenu

L’homme de 26 ans qui a été arrêté en lien avec une possible tentative d’enlèvement, samedi, à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent est toujours détenu et aucune accusation n’a encore été portée contre lui.

Vers 10h45, samedi matin, un citoyen a aperçu un homme faisant entrer de force une femme et une fillette dans une voiture.

Une alerte AMBER a été émise, mais la voiture recherchée a rapidement été retrouvée derrière une école primaire de Lac-au-Saumon, une centaine de kilomètres plus loin. C’est à cet endroit que l’homme a été arrêté et la jeune femme de 19 ans retrouvée saine et sauve.

Quant à la fillette de 7 ans, elle a été laissée chez des proches en cours de route.

La Sûreté du Québec tente toujours de déterminer s’il s’agit d’une tentative d’enlèvement ou d’une mésentente.