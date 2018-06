Les Denis Drolet bien entourés à Juste pour rire

Plusieurs styles se côtoieront au gala Juste pour rire animé par les Denis Drolet, le 21 juillet, à la Salle Wilfrid-Pelletier.

Jean-Sébastien Girard, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Rosalie Vaillancourt, le duo les Pic-Bois et deux personnages des Appendices, Guy et René, alias Anne-Élisabeth Bossé et Sonia Cordeau, offriront tous des numéros au cours de la soirée menée par le «Denis barbu» et le «De-nis à palettes».

L’acteur et créateur Jean-Philippe Baril-Guérard assurera la mise en scène de ce spectacle.

Les autres galas Juste pour rire, tous en format «carte blanche», à 18h30 et 21h30, seront pilotés par Laurent Paquin (19 juillet), Pier-Luc Funk (20 juillet) et Jérémy Demay (22 juillet).

Très actifs cet été, les Denis Drolet auront leur événement à Zoofest, «Les Denis: leur histoire en chansons». Pour une rare fois, le farfelu tandem se pointera alors sur scène sans ses costumes bruns pour se raconter, dans une prestation musicale qu’on anticipe déjantée, les 5 et 6 et 12 et 13 juillet, au Monument-National.

Le 13 juillet, les Denis participeront également au gala «Comedie Fest La nuit», du Grand Montréal Comédie Fest.