L’ex-maire Jean Tremblay aidera François Legault à se faire élire

L’ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, sera bénévole pour la Coalition avenir Québec (CAQ) en vue du scrutin provincial du 1er octobre prochain, a appris TVA Nouvelles.

M. Tremblay dit avoir été attiré par le parti de François Legault parce que ce dernier souhaite faire du Québec une province plus prospère économiquement.

«Il faut qu’on fasse du Québec une région riche, comme on l’a déjà été en 1960. Et moi, j’ai confiance en la CAQ pour ça. On a assez tourné en rond depuis 15 ans, c’est le temps qu’on se retrousse les manches», a indiqué M. Tremblay, en entrevue avec TVA Nouvelles, lundi.

«Ça me paraît évident que le programme de la CAQ, et ce qui s’en vient avec la CAQ, ça va profiter davantage au Québec», a-t-il ajouté.

Rien contre les médecins

Le politicien de carrière assure ne pas faire de politique partisane. Plutôt, il souhaite apporter sa contribution à l’équipe la plus susceptible de faire avancer le Québec. Selon lui, c’est la Coalition avenir Québec (CAQ) qui répond à ces critères.

«Je n’ai rien contre les médecins, mais [François Legault], très jeune, a démontré qu’il avait le sens des affaires et ça prend ça pour diriger le Québec.»

M. Tremblay n’aura pas de titre officiel à la CAQ, et son travail sera strictement bénévole. Il s’occupera notamment de recruter des partisans et aura des «discussions avec les citoyens», s’est-il contenté d’expliquer. Il n’aurait pas non plus l’intention de se présenter comme candidat au poste de député.

Il espère cependant que son parcours politique et son savoir-faire sur le terrain sauront faire profiter la formation de M. Legault.

«Ça fait longtemps que je fais de la politique. Et ç’a toujours bien été mes affaires», a-t-il expliqué.

D'après les informations d'Alain Laforest, TVA Nouvelles