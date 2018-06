Macron recadre sèchement un jeune qui l'appelle «Manu»

«Tu m'appelles monsieur le président, ou monsieur», a répondu lundi le chef de l'État français Emmanuel Macron à un jeune qui l'apostrophait en lui demandant «ça va Manu?».

«Non, ça, tu ne peux pas...», a lancé le président alors qu'il serrait la main de collégiens ayant assisté à une cérémonie en l'honneur des anciens combattants dans la banlieue parisienne.

«Ça va Manu ?»… Emmanuel Macron recadre un jeune qu’il juge trop familier lors des commémorations de l’Appel du #18juin au Mont Valérien pic.twitter.com/f6JPMXkc6c — CNEWS (@CNEWS) June 18, 2018

«Tu es là dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui, c'est La Marseillaise et le Chant des partisans», a ajouté le président, en référence à l'hymne national français et à celui de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Tu m'appelles monsieur le président de la République, ou monsieur. D'accord?», a-t-il ajouté en s'adressant à l'adolescent appuyé à la barrière, face à lui.

Le jeune, aux cheveux longs masquant une partie de son visage, et qui avait entonné les premiers mots de l'Internationale à l'approche du chef de l'État, s'est alors excusé en lui disant: «Oui, monsieur le président».

«C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres», a ajouté Emmanuel Macron avant de lui tapoter l'avant-bras et de continuer sa visite.