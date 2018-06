Novacap met la main sur une entreprise de l’Ohio

La firme québécoise de placements privés Novacap a complété l’achat de l’entreprise américaine Horizon Telcom pour 220 millions $ US, lundi.

Ce fournisseur de services de télécommunications, comme de la fibre optique, est basé en Ohio.

«L'acquisition d'Horizon représente un investissement idéal pour Novacap afin de tirer profit de la croissance soutenue dans l'industrie de la fibre. Horizon est à un moment décisif de son histoire, où elle passe rapidement d'une compagnie de téléphone traditionnelle à l'un des principaux fournisseurs de services axés sur la fibre optique en Ohio», a mentionné Ted Mocarski, associé principal chez Novacap, par communiqué, lundi.

Il a précisé qu’il veut que cette compagnie prenne de l’expansion dans le Midwest. Horizon est une entreprise avec beaucoup d’histoire puisqu’elle a commencé dans la téléphonie locale au 19e siècle. Depuis 10 ans, elle a mis en place plus de 5700 kilomètres de fibre optique, créant ainsi un réseau s’étendant sur 6 800 kilomètres, reliant plus de 1600 emplacements.

La compagnie américaine estime que la prise de contrôle par Novacap lui permettra de croitre.

«Nous sommes reconnaissants d'avoir un partenaire qui peut pourvoir les ressources nécessaires pour réaliser notre objectif de devenir le fournisseur de services à haut débit dominant en Ohio et dans les États environnants. Novacap nous encourage déjà à étudier plus activement les multiples opportunités de croissance, incluant l'expansion de notre réseau à Columbus et dans d'autres marchés métropolitains afin d’améliorer notre offre d'entreprise», a mentionné le président et chef de la direction d'Horizon, Bill McKell. Novacap s’est associé Hamilton Lane, HarbourVest Partners et RCP Advisors pour mettre la main sur cette entreprise américaine.

Fondé en 1981, ce fond québécois possède 2,3 milliards $ d’actifs sous gestion.