Bill Morneau exonéré par le commissaire à l’éthique

Le commissaire fédéral à l’éthique a exonéré lundi matin le ministre des Finances, Bill Morneau, de tout conflit d’intérêts en lien avec son projet sur les régimes de retraite.

«J’ai conclu qu’en prenant des décisions menant au dépôt du projet de loi C-27, M. Morneau ne se trouvait pas en situation de conflit d’intérêts et qu’il n’a donc pas contrevenu» à la loi, a conclu le commissaire Mario Dion dans son rapport.

La grande portée du projet de loi C-27 ne favorise pas les intérêts personnels du ministre, selon lui.

«La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension vise l’ensemble des employeurs du secteur privé de compétence fédérale et certaines sociétés d’État, ainsi que leurs employés et retraités, et crée des obligations pour tous les administrateurs de régimes de retraite», peut-on lire dans le document.

L’ex-commissaire Mary Dawson avait débuté une enquête à ce sujet en novembre après des demandes de l’opposition. En tant qu’initiateur du projet de loi, qui modifie les normes de prestation des régimes de retraite au pays, M. Morneau était soupçonné de s’être placé directement en conflit d’intérêts.

En octobre 2016, au moment du dépôt du projet de loi, Bill Morneau détenait toujours des actions de la firme Morneau Shepell, la compagnie familiale qu’il dirigeait avant son entrée en politique et qui gère des fonds de pension.

Le titre de la compagnie s’est apprécié de près de 5 %, cinq jours après le dépôt de C-27. L’opposition accusait le grand argentier du pays de s’être enrichi grâce au projet de loi qu’il a lui-même élaboré.

En janvier dernier, la commissaire Dawson avait déjà blanchi le ministre des Finances par rapport à la vente d’un bloc d’actions, survenue en novembre 2015, que l’opposition associait à un délit d’initié.