Propriétaires de Québec: votre propriété vaudra moins cher

Pour la première fois en plus de 20 ans, la majorité des propriétaires de condos et même de certaines maisons, à Québec, doivent s’attendre à une baisse de leur évaluation municipale cet automne.

Le cycle haussier amorcé à la fin des années 1990, marqué par des bonds spectaculaires de la valeur foncière, a fini par s’essouffler dans la Vieille Capitale.

De nombreuses propriétés se transigent désormais sous l’évaluation municipale, une réalité qui se répercutera inévitablement dans le prochain rôle d’évaluation 2019-2020-2021, lequel tentera de se coller le plus possible à la valeur marchande.

Précisons que les valeurs inscrites sur le prochain rôle refléteront les conditions du marché au 1er juillet 2017 et ne tiendront pas compte des performances encourageantes de l’année 2018.

Bien qu’il faille patienter jusqu’à la mi-septembre avant d’obtenir les chiffres officiels de la Ville de Québec, qui compte sur sa propre équipe d’évaluateurs agréés à l’interne, tous les indicateurs pointent déjà vers une correction du prix des copropriétés (-0,6 % à -10,9 % selon les secteurs).

C’est le constat qui se dégage d’une compilation effectuée par la Fédération des chambres immobilières du Québec à la demande du «Journal de Québec». La FCIQ a répertorié l’ensemble des transactions réalisées à Québec par des courtiers ainsi que l’évolution des prix entre 2014 et 2017, afin d’obtenir le portrait le plus juste possible.

Surplus de condos

Deux firmes d’évaluation privées (Groupe Altus et JLR) confirment la tendance en se basant notamment sur les données accessibles au Registre foncier.

«On s’attend à ce que les copropriétés diminuent parce que ç'a été un secteur difficile à Québec. Il y a eu un peu trop de construction dans les dernières années et il y avait un surplus», a observé l’économiste Joanie Fontaine de la firme JLR, laquelle s’attend à une baisse moyenne de 5,9 % du prix des condos.

«En 2017, c’était la quatrième année de suite où on avait une baisse de prix de la copropriété dans la région de Québec», a exposé Paul Cardinal, directeur de l’Analyse du marché à la FCIQ. Le site web DuProprio a lui aussi constaté une baisse du prix médian de 4 % sur les condos entre 2014 et 2017.

Globalement, le marché a été relativement stable pour les bungalows, cottages, maisons en rangée et jumelés dont la valeur risque de subir peu de fluctuations. Le prix de vente moyen dans l’agglomération n’a à peu près pas bougé en trois ans (+0,1 % selon la FCIQ pour l’agglomération et - 0,3 % selon JLR). En revanche, DuProprio (3 transactions sur 10 à Québec) a constaté une hausse de 2 % pour les maisons durant la même période.

Pour la plupart des propriétaires, le statu quo ou une hausse modeste est donc prévisible. Cependant, dans certains arrondissements comme La Cité-Limoilou et Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de légères baisses peuvent être anticipées.

Saint-Augustin y goûte

À Saint-Augustin-de-Desmaures, la chute de la valeur foncière s’annonce vertigineuse pour l’unifamiliale (près de 12 %).

Le prix des condos - dont le parc est constitué de plusieurs unités neuves - a toutefois connu une hausse appréciable (4,8 %) en trois ans dans cette municipalité ébranlée par une crise financière médiatisée. On y trouve désormais le compte de taxes le plus élevé de la région.

Variation du prix moyen à Québec, entre 2014 et 2017

Agglomération de Québec:

- Maisons +0,1 %

- Condos -3,5 %

- Plex -0,8 %

Saint-Augustin:

- Maisons -11,9 %

- Condos +4,8 %

- Plex N/D *

Haute-Saint-Charles:

- Maisons -0,6 %

- Condos -7,2 %

- Plex -1,6 %

L’Ancienne-Lorette:

- Maisons +2,8 %

- Condos N/D **

- Plex N/D **

Sainte-Foy-Siliery-Cap-Rouge:

- Maisons -1,0 %

- Condos -1,6 %

- Plex N/D **

Les Rivières:

- Maisons +4,5 %

- Condos -10,9 %

- Plex +2,1 %

Charlesbourg:

- Maisons 0,0 %

- Condos -4,2 %

- Plex -2,0 %

La Cité-Limoilou:

- Maisons -1,7 %

- Condos -3,3 %

- Plex -2,4 %

Beauport:

- Maisons +0,6 %

- Condos -6,0 %

- Plex +1,4 %

** N/D : Certains pourcentages ne sont pas disponibles lorsque le nombre de transactions est insuffisant pour pouvoir partager une statistique fiable.