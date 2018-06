Québec prête 2 millions $ à une entreprise spécialisée en médecine privée

Alors que 21 % des Québécois n’ont pas de médecin de famille, le gouvernement finance une entreprise montréalaise de médecine privée qui vend un service coûtant jusqu’à 15 $ par mois.

Québec a consenti en février un prêt de 2 millions $ à Technologies Dialogue, qui permet aux employeurs de donner accès à leurs salariés à un médecin par l’entremise d’une application pour téléphones intelligents.

De grandes entreprises comme le Cirque du Soleil, Ubisoft, l’Industrielle Alliance, Coveo et Power Corporation offrent le service de Dialogue à leurs employés.

À l’entreprise, il en coûte une dizaine de dollars par personne par mois.

Les médecins de Dialogue réalisent leurs consultations par vidéo, rédigent leurs ordonnances à distance et font livrer des médicaments grâce à des pharmacies en ligne comme Picard & Desjardins.

Économies pour les employeurs

«Ça incite les employés à mieux prendre soin de leur santé. Ils sont plus à l’aise d’utiliser une application sur leur cellulaire», a expliqué Claude-Antoine Tremblay, directeur des ressources humaines chez Coveo.

En un an, les quelque 250 employés québécois de Coveo ont effectué près de 1000 consultations médicales avec Dialogue.

«Ça nous a fait épargner beaucoup d’argent et de pertes de productivité potentielles», a soutenu M. Tremblay.

«Ceci dit, on ne peut pas tout faire par télémédecine», a noté le Dr Marion Dumais, qui a déjà travaillé pour Dialogue.

Des 27 médecins québécois actuellement au service de Dialogue, cinq ne font pas partie de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Les autres pratiquent dans le réseau public tout en consacrant quelques heures par semaine à la jeune entreprise.

C’est le cas d’Isabelle Rouleau, qui travaille à l’hôpital de Shawinigan. À la RAMQ, on a assuré au «Journal» que les omnipraticiens ont le droit de combiner pratique publique et privée.

Pas en concurrence avec le public

«Il serait faux de dire que nous sommes en compétition avec le système public de santé», a insisté le PDG de Dialogue, Cherif Habib.

Au cabinet de la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, on défend la décision de prêter des fonds publics à un taux avantageux à une firme de médecine privée.

«Nous finançons cette plateforme au titre de la recherche et développement et surtout de l’intelligence artificielle. Ces critères-là répondent au programme Créativité Québec. Dialogue a présenté une demande comme peut le faire n’importe quelle autre entreprise», a dit la porte-parole de la ministre, Gabrielle Fallu.

«Si on voit Dialogue comme une menace, comme une privatisation, on va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues et on ne progressera pas, estime Claude-Antoine Tremblay. Mais si on regarde ce qu’ils font de bien et comment on peut l’appliquer au système public, on va évidemment être gagnants en fin de compte.»

Notons qu’en plus des 2 millions $ de Québec, Dialogue a récemment récolté 12 millions $ de la part notamment de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’Investissement Québec, du Fonds FTQ, de la BDC (par le biais du fonds White Star Capital) et de Portag3, qui fait partie de la constellation de Power Corporation. Paul Desmarais III préside le Conseil d’administration de Diagram, premier actionnaire de Dialogue.

Ce qu’offre Dialogue:

- Clavardage avec des infirmières

- Consultations vidéo avec des médecins

- Renouvellement d’ordonnances

- Livraison de médicaments

- Références vers des spécialistes

- Assistance pour naviguer dans le système public

- Suivis médicaux