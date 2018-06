Salmonellose et burgers de poulet congelés: l’éclosion progresse, notamment au Québec

L’éclosion de salmonellose associée à des burgers de poulet congelés ayant fait l’objet d’un rappel au début du mois a pris de l’ampleur, notamment au Québec.

Le 2 juin dernier, lorsque l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis un avis de rappel pour les Burgers de poulet de marque Sans nom de Loblaw, dans des emballages de 1 kg, portant la date de péremption du 6 février 2019, 59 cas d’infection à la maladie avaient été recensés à travers le pays, dont 19 au Québec – la province la plus touchée.

Lundi, Santé Canada a fait une mise à jour de la situation, soulignant qu’il y avait maintenant un total de 68 cas d'infection à Salmonella enteritidis dans neuf provinces et territoires, soit huit en Colombie-Britannique, neuf en Alberta, neuf au Manitoba, 15 en Ontario, 23 au Québec, un au Nouveau‐Brunswick, un en Nouvelle-Écosse, un à Terre‐Neuve-et-Labrador et un également aux Territoires du Nord-Ouest.

Quinze personnes ont été hospitalisées, a mentionné Santé Canada, ajoutant qu’aucun décès n'a été signalé. Les personnes affectées sont tombées malades entre les mois de mars et mai. L'âge moyen des cas est de 35 ans et la majorité des cas (56 %) touchent des hommes.

«D'après les résultats d'enquête obtenus jusqu'à présent, l'exposition à de la volaille, y compris des produits de poulet crus panés et congelés, a été identifiée comme la source de la maladie, a rappelé Santé Canada. Plusieurs personnes malades faisant partie de l'éclosion ont signalé avoir consommé des burgers de poulet de la marque Sans nom avant de tomber malades.»

L'enquête des autorités de la santé se poursuit et «il est possible que d'autres produits liés à l'enquête sur l'éclosion soient identifiés», a précisé Santé Canada.

Les autorités conseillent aux gens «de suivre les bonnes pratiques en matière de salubrité des aliments lorsqu'ils manipulent, préparent ou consomment n'importe quel type de volaille, y compris les produits de poulet crus panés congelés comme les hamburgers, les pépites et les lanières de poulet». Une des bonnes pratiques est de se laver les mains soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse avant et après la manipulation de tous types de volaille crue.

La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement en quelques jours, selon Santé Canada, mais certains cas peuvent être plus graves. Parmi les symptômes, on retrouve la fièvre, des frissons, la diarrhée, des crampes abdominales, des maux de tête, des nausées et des vomissements.