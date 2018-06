Une grève de six jours à la SAQ à la veille de la Fête nationale?

Les Québécois devront-ils faire des provisions à la veille de la Fête nationale en raison d’une possible grève des employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) ?

Une grève de six jours pourrait être déclenchée dès le 21 juin, a confirmé le syndicat.

Selon Katia Lelièvre, présidente du Syndicat des employés (e)s de magasins et de bureaux de la SAQ, l’objectif est de mettre de la pression sur la direction.

«Ils veulent enlever nos acquis, modifier nos horaires, précariser davantage les temps partiels qui sont déjà très précaires. On veut démontrer à l’employeur qu’on ne se laissera pas faire», a-t-elle indiqué en entrevue au Québec Matin, lundi.

Elle ajoute que des «gros bonis» ont été distribués aux cadres cette semaine. «Il n’y a pas de raison de modifier notre convention collective de cette façon-là. Nos conditions de travail sont quand même correctes, mais quand on regarde les temps partiels qui sont 70% de nos membres, alors que ça prend entre 10 et 15 ans avoir un poste régulier. Ces gens-là n’ont pas d’heures garanties.»

Le syndicat voudrait également améliorer la conciliation travail-famille auprès des membres qui travaillent à temps plein.

«On a déjà 58% de nos réguliers qui travaillent au moins une journée de fin de semaine, et là l’employeur voudrait augmenter ce nombre-là et avoir plus de gens qui travaillent les deux jours de fin de semaine. Ce qui n’est pas évident quand on a une famille de travailler tous les samedis et dimanches», précise la présidente du Syndicat.

Par ailleurs, le syndicat dément vouloir déclencher la grève à la veille de la Fête nationale du Québec. «Ce sont des déductions qui sont faites dans les médias. La dernière assemblée générale se tient le 21 juin. On peut déclencher la grève à partir du moment que le dépouillement est fait. Ce n’est pas nécessairement le 23 et on espère ne pas en arriver là», ajoute Mme Lelièvre.

«Le gouvernement fait sa campagne en prônant la conciliation travail-famille, et on sait que c’est le plein emploi au Québec. La SAQ va complètement dans le sens inverse de ce que le gouvernement, lui, prône», conclut-elle.

Le syndicat regroupe 5500 employés partout en province. Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2017 et les négociations piétinent.