Une limousine de l’air à Québec

Un aéronef de type Learjet 31A de la compagnie Vinci Aviation de Montréal est maintenant basé à Québec pour desservir la clientèle d’affaires.

Avec l’ajout d’un deuxième Learjet à sa flotte d’appareils l’automne dernier, Vinci Aviation a décidé d’agrandir son rayon d’activités afin d’y inclure Québec. L’entreprise a embauché trois pilotes d’expérience de la région pour soutenir cette expansion.

Vinci Aviation réalisait déjà des vols nolisés à Québec.

«Le problème, c’est la contrainte de temps. Chaque fois, il fallait partir de Montréal pour se rendre à Québec. Maintenant, nous avons un appareil positionné à temps plein à Québec dans les installations d’Avjet», a expliqué Marco Prud’homme, président de Vinci Aviation.

À titre d’exemple, l’entreprise est en mesure d’offrir des vols de 55 minutes entre Québec et New York. M. Prud’homme estime qu’il existe un besoin à combler auprès de la clientèle d’affaires et touristique. Il faut prévoir environ 4500 $ de l’heure pour noliser cet appareil qui peut accueillir huit passagers.

«C’est varié comme clientèle. Quand je regarde le volume d’heures réalisé à partir de Québec au cours des cinq dernières années, il y a une demande suffisante pour faire fonctionner cet appareil», a-t-il ajouté.

L’entretien mécanique sera également assuré à Québec. Vinci Aviation a été fondée en 2012. Ses activités sont basées à Mirabel. Sa flotte se compose d’une quinzaine d’avions.

Parmi ses caractéristiques, le Learjet peut atteindre une vitesse de croisière de 770 km/heure à une altitude de 46 000 pieds. Il y a quelques mois, l’entreprise a fait l’achat d’un Learjet45 qui lui permet de parcourir de plus grandes distances.