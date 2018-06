Cinq soeurs séparées à la naissance réunies pour la première fois

Réunion émouvante pour cinq soeurs qui ont été séparées à la naissance et qui se sont finalement rencontrées pour la première fois après plus de cinq décennies.

Elles se sont rassemblées à l'orphelinat au Nebraska où trois d'entre elles ont été adoptées au milieu des années 1950. À cette époque, toutes les adoptions étaient confidentielles et obtenir des renseignements était particulièrement difficile.

Les soeurs sont âgées de 59 à 66 ans, ont vécu dans différents états, mais partagent toutes la même mère. «La raison pour laquelle nous avons été mises en adoption c'est parce que Bill, papa, croyait que nous n'étions pas de lui. Il se trouve que oui finalement», explique Ruth Ellen.

Vicky était la seule assez vieille pour savoir qu'elle avait des soeurs. «J'ai commencé à faire des recherches en 1980 et c'était bien avant qu'on ait des ordinateurs», raconte-t-elle.

Un test ADN lui a fait rencontrer Nena qui a grandi avec leur mère biologique. «Un shérif est venu cogner à la maison, il a dit quelque chose et a tendu un papier à ma mère et ma mère s'est mise à pleurer, c'est tout ce dont je me souviens», dit-elle.

Les tests ADN les ont ensuite réunies avec Kala. «J'ai toujours été élevée comme une fille unique et de savoir que j'ai des soeurs [...] j'ai toute une famille maintenant», affirme-t-elle.

Jan a été la dernière à être réunie avec ses soeurs. «J'ai envoyé mon test ADN et j'ai reçu la réponse en septembre. J'ai commencé à les contacter. Je n'aurais jamais rêvé d'avoir tant de soeurs», lance-t-elle.

Toute cette aventure a été riche en émotion. Leur mère est décédée en 2003, mais elles continuent d'en apprendre un peu plus sur elle et sur toute leur fratrie. «C'est intéressant de voir comme tout le monde a grandi et nos intérêts», dit l'une d'elles.

Les cinq femmes vivent au Nebraska, en Iowa, au Missouri et en Arizona.