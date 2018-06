La Ville de Mont-Joli offrira des crédits de taxes sur les nouvelles constructions pour attirer de nouveaux résidents. Des programmes seront aussi offerts pour séduire des entreprises à s’installer sur le territoire.

On peut donc dire que Mont-Joli embarque dans la mêlée pour séduire de futurs résidents. La Ville s'est dotée d'une planification stratégique pour cinq ans qui met à l'avant-plan le développement économique, le développement résidentiel et les relations citoyennes.

Des actions concrètes sont mises en place pour stimuler le développement économique et commercial. Quatre programmes d'aide pour soutenir des projets de ce type seront disponibles. Par exemple, des aides pour la relocalisation d'entreprises sont offertes.

Pour attirer de nouvelles industries à Mont-Joli, un «généreux» programme de crédit de taxes pouvant aller jusqu'à 100% pour les deux premières années est instauré. La Ville dispose de 13 millions de pieds carrés de terrains industriels disponibles.

Le secteur résidentiel n'est pas en reste, les propriétaires de nouvelles constructions bénéficieront d'un congé de taxes de 100% la première année, de 75% la deuxième, de 50% pour la troisième année. Un autre programme est disponible pour ceux qui veulent investir sur une propriété existante et la rénover. L’objectif est d’attirer de nouveaux résidents.

«Mont-Joli veut se démarquer sur deux fronts: du côté résidentiel et du côté commercial. C’est un peu le paradoxe de l’œuf et de la poule, qui est venu en premier? Nous, on croit qu’il faut travailler dans les deux sens. Les gens vont aller habiter où il y aura des industries et où nous aurons du travail à offrir. Mais, les industries se déplacent où la main d’œuvre se trouve», explique le maire de Mont-Joli, Martin Soucy.

Une pratique légale

Certaines municipalités ont déjà reçu des réprimandes de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour avoir mis en place des crédits de taxes pour attirer de nouveaux résidents. Le maire de Mont-Joli assure que le programme de sa ville respecte les lois en vigueur.

«On a fait notre travail. Je vous assure que ce que l’on vous annonce aujourd’hui, ça été fait dans le respect de la loi. On a vérifié auprès des ministères et on l’a fait en vertu des lois et des compétences conférées aux municipalités par la loi 122», ajoute Martin Soucy.

La municipalité veut créer des conditions gagnantes pour susciter un nouvel élan dans le secteur résidentiel et commercial.