Des routes endommagées par les fortes pluies à Sainte-Cécile-de-Whitton

Les fortes pluies des dernières heures ont causé des problèmes d'érosion des routes à Sainte-Cécile-de-Whitton, en Estrie.

Pas moins de 11 tronçons de route sont affectés.

Le chemin des Bois qui a été inauguré récemment est coupé en deux. Une résidence du chemin se retrouve même isolée. La voirie municipale, appuyée d’entrepreneurs privés, travaille pour réparer la route le plus rapidement possible et pour évacuer les citoyens qui sont prisonniers.

Le rang 10 de la petite municipalité de 890 habitants est réduit à une seule voie. C’est une situation problématique, puisqu’il s’agit d’un chemin passant.

Les neuf autres routes touchées sont endommagées à des degrés moindres.