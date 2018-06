Enfants migrants séparés: un animatrice craque en ondes

La chef d’antenne Rachel Maddow de MSNBC n’a pu retenir ses larmes mardi soir en abordant la controversée décision de l’administration Trump de séparer les enfants et les parents migrants.

La journaliste a carrément fondu en larmes au moment de lire une dépêche de dernière heure rapportant que des enfants de moins de 13 ans avaient transféré dans au moins trois établissements après avoir été séparés de leurs parents à la frontière.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR

Plusieurs moments de silence ponctuaient sa lecture avant qu’elle décide finalement de s’excuser à la caméra et de passer la parole à un journaliste sur le terrain.

Sur Twitter, Rachel Maddow s’est ensuite excusée d’avoir abruptement quitté les téléspectateurs.

«Pardon, je suis désolée. C'est mon travail d’être capable de parler quand je suis à la télé. C’est ce que j'essayais de faire quand soudainement je n’ai pu le faire», a-t-elle indiqué, avant de reprendre les grandes lignes de la dépêche.

«Encore une fois, je m'excuse d’avoir craqué pendant un instant. Je n’avais pas prévu que ça se passe comme ça.»

Ugh, I'm sorry.



If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.



What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:



1/6 — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 juin 2018

"Trump administration officials have been sending babies and other young children forcibly separated from their parents to at least three “tender age” shelters in South Texas...



2/6 — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 juin 2018

"Lawyers and medical providers who have visited the "tender age" shelters described play rooms of crying preschool-age children in crisis...



3/6 — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 juin 2018

"Decades after the nation’s child welfare system ended the use of orphanages over concerns about the lasting trauma to children, the administration is standing up new institutions to hold Central American toddlers that the government separated from their parents...



4/6 — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 juin 2018