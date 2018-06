Il perd son père, sa mère et son frère en trois jours dans un incendie

Steve Pruneau tente de rester fort malgré la douleur d’avoir perdu en l’espace de quelques jours son père à cause du cancer, puis sa mère et son plus jeune frère dans un incendie.

La famille Deschamps-Pruneau, qui était composée de six garçons et une fille en plus des parents, n’a pas encore eu le temps de porter le père, Clément Pruneau, à son dernier repos, qu’elle doit déjà commencer deux autres processus de deuils.

Lundi, la mère de famille Martine Deschamps, 52 ans, ainsi que le fils cadet, Mike Pruneau, 18 ans, ont tous les deux péri dans l’incendie de la résidence familiale de la rue Gilles, à Rivière-du-Loup. Bobby, 31 ans, a subi de graves brûlures au visage et aux épaules, a été plongé dans un coma artificiel et est intubé, car ses poumons sont en mauvais état. Il est dans un état jugé stable, mais critique à l’hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec.

« C’est assez ordinaire. J’essaie de garder mon calme. Je trouve que c’est une grosse tragédie », confie le deuxième de la famille, Steve Pruneau, lors d’un entretien avec Le Journal. Bien entouré de sa famille et ses amis, il essaie de se remettre de ce tragique événement survenu tôt lundi matin.

C’est son frère aîné Dany, en panique, qui l’a prévenu pour l’incendie ce matin-là, lui qui est le voisin immédiat de l’habitation à loyer modique qui a brûlé. Dany a déposé sa conjointe et leurs quatre enfants chez Steve et les deux frères sont retournés rapidement sur les lieux de l’incendie.

« Quand je suis arrivé, le feu était pas mal éteint. J’ai vu mon petit frère Mike qui était à terre et ils (les ambulanciers) essayaient de faire des manœuvres de réanimation », dit tristement Steve Pruneau.

Funérailles annulées

Le 14 juin, la famille avait eu la douleur de perdre leur père, Clément Pruneau, des suites d’un cancer. Les funérailles ont été annulées et elles auront probablement lieu ultérieurement pour les trois membres de la famille décédés.

Une amie, Annie Lévesque, a organisé une collecte de fonds afin d’aider la famille endeuillée à passer au travers de cette épreuve difficile.

« Ça fait un poids de moins, de ramasser un peu d’argent au moins pour les frais funéraires. Il y a Bobby aussi qui n’a plus rien. Mon frère Dany qui restait à côté dans le duplex a eu des dommages, entre autres au niveau des meubles et biens personnels », ajoute Steve Pruneau.

La Sûreté du Québec enquête sur l’incendie, dont la cause est toujours inconnue.

Pour venir en aide à cette famille, cliquez ici.

– Avec la collaboration de Catherine Bouchard