La famille d'une adolescente de Laval est rongée par l'inquiétude

La famille d’une adolescente de 15 ans de Laval qui n’est pas retournée chez elle depuis 18 jours est rongée par l’inquiétude et souhaite simplement que la jeune fille donne des nouvelles sur son état de santé.

«Dado, on t’attend avec les bras ouverts, plein d’amour. Tu n’as rien à craindre. Nous sommes très inquiets, nous voulons simplement que tu revienne à la maison. On veut un signe de vie, toute ta famille t’attend», laisse tomber la tante de Dado-Bousso Ba, Ousseyna Aïdara.

Le 1er juin dernier, l’adolescente a quitté le domicile familial en mentionnant qu’elle partait retrouver des amies, mais elle n’est jamais rentrée.

Selon nos informations, la jeune fille serait en quête de liberté et dans une sorte de rébellion parentale.

Ses proches sont inquiets car elle aurait des «mauvaises fréquentations qui n’ont pas une bonne influence», affirme sa tante.

Localisée quelques fois

Depuis son départ, le Service de police de Laval (SPL) a réussi à la localiser à quelques reprises à Montréal, mais n’a jamais réussi à arriver à temps pour mettre la main sur l’adolescente.

«Elle se déplace rapidement et change beaucoup de localisation. Le weekend dernier, elle était dans le secteur du métro Berri-UQAM et du parc Émilie-Gamelin», fait savoir Geneviève Major, porte-parole du SPL.

Les policiers demandent au public d’ouvrir l’œil et de signaler aux autorités s’ils aperçoivent Dado-Bousso Ba.

Montant promis

La famille promet un « gros montant » à la personne qui fournira des renseignements permettant de la retrouver, sans en préciser la somme précise.

«Nous serions tellement reconnaissants. C’est tellement difficile ne pas savoir ce qui lui arrive, dans quelle condition elle se trouve. On se fait toute sorte de scénarios», avoue Mme Aïdara.

De son côté, Geneviève Major précise que le SPL «n’a aucune responsabilité concernant le côté monétaire de l’affaire» et qu’il s’agit d’une «initiative personnelle de la famille».

«Mais nous avons un seul but commun : retrouver la jeune fille», soutient-elle.

Perruque

Dado-Bousso Ba a la peau noire et s’exprime en français. Elle mesure 1 m 65 et pèse 54,5 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs, mais il n’est pas exclu qu’elle porte une perruque.

Elle a une cicatrice au tibia droit.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle était vêtue d’un legging noir, d’un chandail rayé noir et blanc ainsi que d’une veste noire.

Toute personne qui possède des informations au sujet de cette disparition peut contacter en toute confidentialité la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le numéro de dossier LVL 180601-092.

-Avec l’Agence QMI