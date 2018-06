La Floride va construire le plus gros centre d’achats des États-Unis

Le plus gros centre d’achats des États-Unis se trouvera en Floride et on y retrouvera notamment un hôtel, un parc aquatique et une pente de ski!

Les plans de ce qui deviendra le plus gros centre commercial aux États-Unis ont de quoi faire rêver...

Une pente de ski intérieure, un mur d’escalade de glace, un parc aquatique, une patinoire, un hôtel de 2000 chambres et un lac artificiel à explorer à bord d’un sous-marin en plexiglas.

Construit dans la ville de Miami en Floride, le complexe portera un nom tout désigné: American Dream Miami.

La construction de ce complexe de 6,2 millions de pieds carrés devrait couter autour de 4 milliards de dollars, selon ce que rapporte The Wall Street Journal.

C’est une firme canadienne, Triple Five, qui est derrière ce mégaprojet qui a récemment reçu l’approbation de la Ville de Miami, malgré l’opposition de certains citoyens.