Le transport d’éoliennes suspendu

Le transport de pièces d'éoliennes en provenance de l'usine Marmen de Matane par Transport Bellemare est interrompu jusqu'à nouvel ordre. C’est en lien avec les deux incidents qui sont survenus la semaine dernière sur la route 132.

Le plus récent incident est survenu vendredi dernier à Sainte-Flavie. Le camion transportant une pièce d’éolienne a perdu son chargement, et s’est renversé. La pièce d’éolienne pèse plus de 150 000 livres. La circulation avait été perturbée sur la route 132 pendant une bonne partie de la journée.

Ces accidents ont mené Contrôle routier Québec à effectuer des vérifications. Un camion de Transport Bellemare a été intercepté, hier matin, dans lequel il manquait un important document attestant que l'arrimage était sécuritaire.

Devant l'absence du document, Contrôle routier Québec a décidé de suspendre le transport effectué par l'entreprise.

«À la base, quand on intercepte un véhicule, on peut prendre notre loi et dire est-ce que c’est arrimé en fonction de ce qui est écrit dans la loi. Alors, c’est facile, on sait combien de capacités de charge qu’il doit avoir. Combien d’appareils d’arrimage il doit avoir, c’est super simple. Quand on va dans un transport qui est hors normes et que l’exploitant a demandé à pouvoir l’arrimer autrement que ce qui est dans la norme, à ce moment-là, l’exploitant va devoir établir un document avec probablement un ingénieur qui va démontrer que l’arrimage est aussi efficace et qu’il va répondre à tous les mouvements du véhicule», explique Marie-Josée Michaud de Contrôle routier Québec.

Transport Bellemare indique que cette interruption a des conséquences, puisque cela entraîne des délais de livraison pour les fabricants.

À l'usine Marmen, on soutient qu’il n’y aura pas de conséquences à court terme, même si on est dans une période forte de la livraison d'éoliennes.