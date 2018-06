Legault mise sur Christine Mitton dans Laval-des-Rapides

La gestionnaire Christine Mitton sera candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Laval-des-Rapides, à Laval, a annoncé François Legault, mardi.

Mme Mitton possède une large expérience politique. Elle a notamment été l’attachée de presse de l’ex-premier ministre Jacques Parizeau.

Dans le secteur privé, avec l’équipe Spectra, elle a également travaillé pour plusieurs grands festivals de Montréal, tels que le Festival de jazz de Montréal, les Francos, le Festival Montréal en Lumière et l’International des Feux Loto-Québec.

Elle est depuis 2013 conseillère stratégique au bureau de la présidence de la Commission scolaire de Montréal.

«J’ai mûrement réfléchi avant de me lancer dans cette course. Je le fais pour continuer à défendre ce Québec que j’aime tant, et surtout parce que Laval-des-Rapides c’est chez moi ! Je suis née dans ce quartier, j’y ai grandi et c’est ici que je vis», a-t-elle dit.

«C’est difficile d’imaginer quelqu’un de mieux préparé que Christine pour occuper les fonctions de députée », a pour sa part souligné François Legault.

Laval est traditionnellement favorable aux libéraux, mais M. Legault assure que la région «a soif de changement».