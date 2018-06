Lenny Kravitz aurait perdu un rôle à cause de sa couleur de peau

Lenny Kravitz a été pressenti pour interpréter «l’un des maris» de la série Big Little Lies, mais ça n’a jamais eu lieu. Et d’après lui, la production n’a pas voulu donner un rôle de méchant à un homme noir.

«Ce qui m’est venu à l’esprit, c’est que si j’étais le seul homme noir de la série, ils (les producteurs) ne voulaient pas que je le fasse. Donc ça ne s’est pas fait. Le réalisateur (Jean-Marc Vallée) m’a dit ‘’J’ai très envie que tu le fasses, mais on travaillera ensemble une prochaine fois’’», a confié Lenny Kravitz à la BBC.

L’acteur et chanteur n’a pas pu confirmer quel rôle il aurait dû interpréter, mais il pourrait bien s’agir de Celeste Wright, le mari abusif de Perry, qui a été donné à l’acteur Alexander Skarsgard. Lenny Kravitz, de son côté, n’a aucune rancœur de ne pas avoir obtenu le rôle, d’autant que sa fille, Zoe, joue dans la série.

«Je suis bien plus heureux qu’elle ait son rôle. Ça marche parfaitement», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs démenti la rumeur selon laquelle il intègrerait la deuxième saison.

«Aussi marrant que ça puisse être, ça n’arrivera pas. Mais j’adore toutes les femmes de la série. Je les ai vues à Los Angeles récemment, on a fêté l’anniversaire de Reese Witherspoon et c’était formidable d’être avec ces femmes et ma fille », a confié Lenny Kravitz.