Les pleurs d'enfants séparés de leurs parents à la frontière enregistrés

La diffusion lundi d’un enregistrement sur lequel on entend des enfants pleurer après avoir été séparés de leurs parents à la frontière entre le Mexique et les États-Unis s’ajoute à un débat qui divise les Américains.

La bande audio a été partagée par l’organisme à but non lucratif ProPublica. On y entend des enfants appeler leurs parents au-dessus de pleurs et de sanglots. ProPublica a indiqué que l’enregistrement avait été fait la semaine dernière dans un centre de détention des services frontaliers américains. Il a été remis à l’avocate spécialisée en droits de la personne Jennifer Harbury.

Depuis le mois de mai, plus de 2300 mineurs ont été arrachés à leur famille. Ils sont logés dans des supermarchés reconvertis ou de vastes bâtiments, parfois dans des espaces grillagés.