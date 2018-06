Nouveau poste de Philippe Pichet: malaise au SPVM

Le fait d’intégrer Philippe Pichet dans la fonction d’inspecteur-chef au SPVM a créé la surprise générale selon plusieurs sources policières consultées par TVA Nouvelles.

À LIRE ÉGALEMENT

SPVM: Philippe Pichet renonce à son poste de directeur

Selon nos informations, même le chef par intérim, Martin Prud’homme, aurait été surpris par l’annonce faite mardi matin par l’administration Plante. Il a cependant été impossible de parler à Martin Prud’homme.

Au quartier général du SPVM, des policiers et des membres de l’état-major se demandent où Philippe Pichet se retrouvera au sein du corps policier montréalais.

M. Pichet a renoncé à sa fonction de directeur du SPVM pour éviter la destitution. En contrepartie, il abandonne sa poursuite judiciaire contre la Ville. L’ex-chef de police demeure employé de la Ville de Montréal et sera affecté à un poste d’officier de direction au SPVM, et ce, à titre d’inspecteur-chef.



Au cabinet de la mairesse de Montréal, on indique que le chef par intérim, Martin Prud’homme, était au courant de la décision d’intégrer M. Pichet dans de nouvelles fonctions d’inspecteur-chef. M. Prud’homme a aussi pris part aux discussions et démarches en ce sens. Il a eu des discussions avec la direction générale de la Ville ainsi que Philippe Pichet, lui-même.