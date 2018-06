Pas de prison pour avoir battu et tenté de violer une femme

Un Montréalais qui a tenté de violer une passante en la frappant 17 fois au visage s’en est sorti avec une probation, puisque la juge a estimé qu’il était inutile d’envoyer un message à la population en le jetant en prison.

«Se servir de la peine à imposer à un individu afin de potentiellement empêcher de futurs délinquants de commettre la même infraction va à l’encontre du principe d’individualisation de la peine», a estimé la juge Joëlle Roy en condamnant Émile Rousseau ce mois-ci à Montréal.

Selon des experts, Rousseau, un jeune homme de 21 ans atteint du syndrome d’Asperger, souffrait de dépression et de «pulsions sexuelles mal gérées» lorsqu’il s’en est pris à une inconnue marchant sur la rue Saint-Laurent à 2 h du matin le 25 mai 2016.

Au hasard

Armé d’un parapluie, Rousseau a frappé une première fois la victime choisie au hasard.

«S’engage alors une échauffourée où les deux individus se retrouvent par terre et l’accusé assène 17 coups de poing au visage de la victime, qui se débat et réussit à s’enfuir», a relaté la magistrate.

L’accusé s’est ensuite rendu de lui-même aux policiers, en affirmant que «son intention était d’avoir des relations sexuelles avec la victime, une fois que celle-ci aurait été rendue inerte suite au coup à la tête donné par son parapluie». Il a par la suite plaidé coupable de voies de fait causant des lésions et de tentatives d’agression sexuelle.

Pour l’avocate de la défense Caroline Braun, Rousseau méritait une probation de trois ans. La procureure de la Couronne Stécie Jérôme suggérait 18 mois de prison «pour envoyer un message» à ceux qui voudraient imiter l’accusé.

«D’abord, de quel message s’agit-il, et, de surcroît, qui va l’entendre ?» a toutefois écrit la juge dans sa décision rendue publique dans les derniers jours.

Pas punir pour punir

Ainsi, la magistrate a énuméré 10 facteurs atténuants, dont le syndrome d’Asperger, le fait qu’il était en dépression et sa recherche «d’outils afin de ne pas recommencer».

Elle n’a noté que deux facteurs aggravants, soit la violence et la gratuité du crime, ainsi que les conséquences sur la vie de la victime, toujours affectée par les événements.

Mais ces deux points ne militent pas pour une peine de prison, a finalement estimé la magistrate, qui a aussi entendu le témoignage de médecins experts sur l’autisme.

«L’incarcération, ici, se réduirait à sa plus rudimentaire et simpliste incarnation: punir pour punir», a affirmé la juge en condamnant Rousseau à trois ans de probation, pendant lesquels il devra poursuivre sa thérapie et effectuer 240 heures de travaux communautaires.