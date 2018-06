Poulet surgelé: neuf nouveaux cas d'infection à la salmonelle

La vague de salmonellose qui frappe le Canada en raison de la consommation de poulet contaminé a fait neuf malades de plus, faisant passer leur nombre total à 68, a indiqué l'Agence de santé publique du Canada (ASPQ) lundi.

En début du mois, l'Agence canadienne s'inspection des aliments (ACIA) avait émis un avis de rappel pour des burgers de poulet de marque Sans nom puisqu'ils étaient possiblement contaminés par la salmonelle.

Au total, l'éclosion de la maladie touche maintenant neuf province et territoires. Le Québec est la province la plus affectée avec 23 personnes qui ont contracté la maladie, suivi de l'Ontario avec 15 cas.

Les patients recensés sont tombés malades entre mars et mai 2018. L'âge moyen des malades est de 35 ans, mais la fourchette d'âge des patients s'étend de 1 an à 85 ans. Plus de la moitié (56 %) des cas touchent des hommes.

Les burgers de poulet Sans nom ont été liés à cette vague de cas de salmonellose grâce à un test qui a permis de déterminer que les bactéries contaminant les produits avaient la même empreinte génétique que celles causant la maladie.

La bactérie salmonelle est couramment présente dans la volaille, surgelée ou non. Une cuisson adéquate permet de détruire les bactéries. Pour ce faire, la température interne du poulet doit attendre au moins 74 °C (165 °F), voire 82 °C (180 °F) pour un poulet entier.

Les symptômes liés à la salmonellose inclus de la fièvre, des frissons, de la diarrhée, des crampes abdominales, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Ces symptômes durent généralement de quatre à sept jours, mais certains cas graves peuvent nécessiter une hospitalisation.