Présumé enlèvement: un suspect bientôt accusé

Le suspect arrêté en lien avec le présumé enlèvement survenu samedi à Matane va comparaître mercredi.

Tomy Proulx Poirier, 26 ans de Matane, pourrait notamment être accusé d'enlèvement, de séquestration, des chefs d'accusation passibles de longues peines d'emprisonnement. Il est attendu au palais de justice de Matane en début d'après-midi mercredi.

L'individu a été arrêté à Lac-au-Saumon, samedi en début après-midi, au terme d'une importante opération policière qui a menée au déclenchement d'une alerte AMBER.

Plus tôt, il aurait fait entrer de force dans son véhicule une jeune femme de 19 ans et une fillette de 7 ans. Les deux ont été retrouvées saines et sauves.

Tomy Proulx Poirier est détenu depuis son arrestation. Les policiers ont évidemment entamé une enquête afin de comprendre ce qui s'est vraiment passé pour en arriver au dépôt d'accusations criminelles.

«Il y a tout un travail de préparation qui doit se faire au niveau enquête, a expliqué Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Ce genre de dossier-là n'est jamais facile à compiler. Il faut constituer une preuve qui est toujours très complexe à faire. Les victimes dans ces dossiers-là, c'est très difficile de parler de ce qu'elles ont vécu.»

Tomy Proulx Poirier possède de nombreux antécédents judiciaires. Depuis 2011, il s'est retrouvé devant les tribunaux pour 28 dossiers différents.

De 2016 à aujourd'hui, il a notamment été reconnu coupable d'introduction par effraction et de bris de probation. En décembre 2016, il a aussi été accusé d'enlèvement, mais a finalement été acquitté.