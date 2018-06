Québecor fait don de 150 000$ à la Fondation Yvon Deschamps Centre Sud

Pierre Karl Péladeau a profité de la première mondiale du film «La chute de l’empire américain», de Denys Arcand, mardi, pour annoncer un don majeur de 150 000 $ de Québecor à la Fondation Yvon Deschamps Centre Sud.

Juste avant la projection du long-métrage, le président et chef de la direction de Québecor a pris la parole pour expliquer comment la mission de la Fondation Yvon Deschamps Centre Sud, qui aide l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) à améliorer la qualité de vie des jeunes et des familles du quartier, rejoint le souci de Québecor de soutenir sa communauté.

«Ce que fait Yvon Deschamps pour la communauté rejoint totalement les valeurs de partage et d’entraide qui sont si chères à Québecor. Nous sommes donc heureux d’investir dans notre collectivité en soutenant le travail remarquable de la Fondation Yvon Deschamps. Tous ensemble, nous contribuons à donner une chance aux jeunes du quartier Centre-Sud de se bâtir un meilleur avenir», a déclaré M. Péladeau.

Cet appui financier de Québecor à la Fondation Yvon Deschamps Centre Sud s’échelonnera sur trois ans et soutiendra le projet d’agrandissement du centre multifonctionnel de l’ASCCS, en plus de lui permettre de continuer à concevoir de nouvelles façons d’aider les jeunes à s’épanouir en leur offrant un milieu de vie sain et stimulant.

La soirée tapis rouge de première de «La chute de l’empire américain» avait lieu au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre Sud, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal. L’attendue œuvre de Denys Arcand prend l’affiche le 28 juin.