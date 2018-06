Revers pour le policier de Québec qui souhaite adopter une Haïtienne

Le cri du cœur d’un policier de Québec qui s’est vu refuser l’adoption d’une fillette de 7 ans en Haïti aura été vain: le gouvernement n’interviendra pas dans son dossier.

Le Journal révélait en mai dernier l’histoire de Gilles Caron, enquêteur d’expérience au Service de police de la Ville de Québec ayant participé à trois reprises à la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). À la fin de 2016, le père de deux enfants de 17 et 19 ans a fait la rencontre par hasard de Fadanie, une orpheline haïtienne qu’il a voulu adopter.

Ses démarches ont toutefois été vaines, notamment parce qu’il avait déjà rencontré la gamine, ce qui va à l’encontre de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et l’adoption internationale. Le Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) avait fermé son dossier, l’automne dernier.



Face à la situation et avec l’aide du député caquiste Eric Caire, Gilles Caron a multiplié les démarches auprès du cabinet de la ministre déléguée à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois, dont relève le SAI. Lundi matin, toutefois, le policier affirme avoir reçu un appel de son cabinet, lui signifiant que sa demande d’aide serait refusée.



«Ça me fait capoter. Je ne demandais pas d’envoyer une navette spatiale sur la lune. Je voulais une lettre pour faire débloquer mon dossier», peste l’enquêteur, qui refuse toutefois de baisser les bras. «J’ai le couteau entre les dents, je vais aller jusqu’au bout», assure-t-il.



La situation est d’autant plus aberrante, selon lui, du fait qu’Éric Caire et lui ont récemment rencontré une dame de Québec qui s’était retrouvée dans une situation similaire, en 2007. Le dénouement a toutefois été plus heureux dans son cas. «Elle aussi, le SAI avait fermé son dossier. Mais suite à l’intervention du ministre de la Santé de l’époque, qui était Philippe Couillard, son dossier avait débloqué et elle avait pu adopter», soutient-il, assurant que ces informations ont été transmises au cabinet de la ministre Charlebois.