Sa deuxième greffe de foie lui offre une nouvelle chance de vivre

Un peu plus de trois semaines après sa deuxième greffe de foie, Samuel Croft prend du mieux. L'opération a été longue et compliquée, on peut presque parler d'un exploit. Mais encore une fois, le don d'organe lui offre une chance.

La première greffe de Samuel a été réalisée avec succès au CHU Sainte-Justine alors qu'il avait seulement 11 mois. L'organe ne fonctionnait pas à cause d'une erreur génétique.

Lors de notre première rencontre le 20 mai dernier, son état se dégradait. Il avait absolument besoin d'une nouvelle transplantation. Son souhait a été exaucé le 27 mai. Il a reçu le nouvel organe d'un donneur décédé qu'il ne connait pas. L'opération a duré plus de 7 heures.

«Ç'a été plus compliqué parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Ç'a été plus compliqué aussi pour enlever le foie», raconte le jeune homme.

L'attente a été très longue pour sa famille. «Je comptais quasiment les secondes, disons. Oui, j'avais peur», explique sa conjointe, Anne-Frédérique Bouchard.

«Surtout quand il part, qu'il s'en va en salle d'opération. Est-ce que c'est le dernier moment qu'on le voit? On ne sait pas», ajoute son père, Daniel Croft.

Samuel reprend des forces et doit prendre jusqu'à 20 médicaments chaque jour, entre autres, des antirejets. Sa convalescence va durer au moins 8 mois.

Actuellement, au Québec, 100 personnes attendent une greffe de foie, dont quatre enfants. Malheureusement, l'an passé, sept personnes sont mortes sur la liste d'attente.