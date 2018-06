Versailles et l'Arc de Triomphe fermés pour cause de grève

Plusieurs grands lieux touristiques parisiens, dont le château de Versailles, le musée d'Orsay ou l'Arc de Triomphe, étaient fermés mardi en raison d'une grève à l'appel de plusieurs syndicats pour protester contre un projet de réorganisation du ministère de la Culture.

Le château de Vincennes, les tours de Notre-Dame et le Panthéon étaient également fermés.

Cinq organisations syndicales accusent le ministère de la Culture de vouloir «se débarrasser» de 1500 fonctionnaires en les plaçant sous la tutelle d'établissements publics culturels, ce que conteste le ministère.

D'après un projet du ministère qui doit entrer en vigueur de manière échelonnée entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, 1500 fonctionnaires seront payés et gérés par les quatre établissements. A l'heure actuelle, et bien que travaillant dans ces établissements, ils sont payés et gérés directement par le ministère de la Culture.

Ce projet «porte la marque (...) d'un nouveau désengagement de l'Etat (...) et s'inscrit dans la logique entrepreneuriale», ont dénoncé les syndicats.

Selon eux, un projet similaire avait été mis en oeuvre en 2003 pour le musée du Louvre et la Bibliothèque nationale de France, mettant un frein à la mobilité des fonctionnaires et débouchant sur une «précarité» et des «inégalités de traitement».

Une source au ministère a réfuté toute «précarisation», assurant qu'«il n'y aura aucun impact en termes de respect du statut de la fonction publique ou de la mobilité des fonctionnaires».