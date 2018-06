Aluminerie de Bécancour : des syndiqués perturbent des audiences du TAQ

Des syndiqués d'Aluminerie de Bécancour se sont invités mercredi devant le lieu où se tiennent les audiences du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à Trois-Rivières, relativement au recours présumé de briseurs de grève par la compagnie.

Ils ont manifesté bruyamment et même perturbé momentanément le déroulement des audiences. Des syndiqués avec leurs pancartes en main sont allés se placer devant les fenêtres donnant sur la salle d'audience, se retrouvant ainsi directement dans le champ de vision des représentants d'ABI.

Les représentants de la compagnie ont estimé qu'il s'agissait d'une présence dérangeante et pouvant s'apparenter à de l'intimidation. La séance a pu reprendre et les syndiqués ont fini par s'éloigner.

Le juge doit décider si la présence de 18 personnes dans l'aluminerie en cours de conflit est légale ou pas. Le syndicat estime qu'il s'agit de briseurs de grève qui ne sont pas membres du personnel de direction.

Ces personnes auraient été identifiées lors de visites surprises menées par les inspecteurs du ministère du Travail et des délégués syndicaux.

Le syndicat a reconnu que démontrer que du personnel «non autorisé» a fait le travail d'employés syndiqués n'est pas automatique.

«C'est difficile pour nous de faire la preuve. C'est difficile d'entrer dans l'usine. Quand on entre, l'employeur est avisé et il avise ses cadres. Donc, il faut essayer de les prendre et c'est ce qu'on veut démontrer qu'il y a utilisation de briseurs de grève dans l'usine», a expliqué Clément Masse le président du syndicat.

Le tiers de la production est maintenu par les employés-cadres depuis le déclenchement du lock-out le 11 janvier dernier. Les négociations en présence du médiateur spécial Lucien Bouchard ont repris il y a deux semaines. Elles ont toutefois été suspendues jusqu'à la semaine prochaine en raison des audiences du TAQ.