Au moins 150 accusations contre des grutiers en grève illégale

Plus de 150 accusations pour grève illégale seront déposés très rapidement contre des grutiers qui ont débrayé depuis la semaine dernière, affirme la présidente de la Commission de la construction du Québec (CCQ) Diane Lemieux.

«On a discuté avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), et on a 150 dossiers, actuellement, pour les deux premiers jours de grève, qui vont être acheminés très rapidement, on met la touche finale», a affirmé Mme Lemieux.

Selon la présidente de la CCQ, ces accusations ne sont qu’un début.

«Donc 150 accusations pour grève illégale. Et ça c’est pour deux jours. Faites la règle de trois, il va y en avoir plusieurs centaines», a-t-elle promis

La CCQ considère la grève illégale puisque la convention collective des grutiers est actuellement en vigueur.

Diane Lemieux n’a pas précisé le montant des constats d’infraction qui seront envoyés. Selon la loi,

Les associations syndicales ou leurs représentants qui font une grève illégale peuvent écoper d’amendes qui peuvent atteindre 79 587 $ par jour. Les travailleurs s’exposent quant à eux à des amendes maximales de 199 $ par jour.

Si des cas d’intimidation étaient prouvés, les responsables risquent en plus des amendes totalisant 11 370 $ par jour.

Les grutiers sont absents de la plupart des chantiers du Québec depuis lundi. Sur le site du nouveau pont Champlain, à Montréal, ils n’ont effectué aucun travail depuis jeudi dernier.