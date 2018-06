Ce que vous devez savoir sur la légalisation du cannabis

La consommation et la culture du cannabis deviendront légales au Canada, faisant du pays le premier du G7 à autoriser cette drogue douce. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle loi:

Date

L’entrée en vigueur de la légalisation est le 17 octobre 2018.

Attention, c’est encore illégal

D’ici à l’entrée en vigueur de la légalisation, le cannabis demeure une substance illégale au pays. Il est ainsi illégal d’acheter, de posséder ou de consommer du cannabis (à des fins autres que médicales ou de recherches). Les forces de l’ordre continuent d’appliquer la loi d’ici le 17 octobre.

30 grammes

Un adulte pourra avoir en sa possession en public jusqu’à 30 grammes de cannabis de source légale séché (ou son équivalent sous une autre forme).

18 ans et plus

La loi fédérale prévoit que seuls les adultes de 18 ans et plus pourront acheter du cannabis. Certaines provinces ont haussé cet âge minimum à 19 ans, mais pas le Québec.

4 plants à la maison

La loi fédérale permettra la culture à la maison d’un maximum de 4 plants de cannabis par ménage, à des fins personnelles. La loi québécoise l’interdira complètement.

Pas de pot au volant

La conduite avec facultés affaiblies par la drogue est illégale. Pour le moment, les policiers peuvent, entre autres, faire passer un test de sobriété aux conducteurs. De nouvelles mesures pourraient entrer en vigueur si le Parlement adopte à l’automne un autre projet de loi sur la question.

Interdiction d’en fournir aux mineurs

Il sera interdit à quiconque de vendre ou de fournir du cannabis à un jeune de moins de 18 ans. Les contrevenants s’exposent à des peines allant jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

Différent d’une province à l’autre

Chaque province et territoire a le pouvoir d’imposer l’âge minimum légal, les lieux où acheter et consommer du cannabis et la quantité pouvant être possédée sur son territoire. Si vous vous déplacez, vous devrez vous assurer de respecter les règles de l’endroit où vous êtes.

Ne pas passer la frontière

Franchir la frontière avec du cannabis est illégal et le restera une fois que la légalisation du cannabis entrera en vigueur au Canada, que ce soit pour entrer ou sortir du pays.

Aliments et boissons

Les produits comestibles à base de cannabis seront interdits de vente même après le 17 octobre, mais devraient être légalisés dans l’année suivante. À compter de la légalisation, il sera néanmoins permis de fabriquer à la maison des produits contenant du cannabis, comme des aliments et des boissons.

Emballage neutre

Les emballages devront être neutres. Ils seront marqués du symbole normalisé du cannabis, de mises en garde en matière de santé sur les étiquettes et du timbre d’accise de cannabis.

Source : Gouvernement du Canada