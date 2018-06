Charles Hamelin est à nouveau en couple

Le patineur Charles Hamelin a accordé une entrevue au magazine La Semaine (qui sera en kiosque dès demain) où il dévoile avoir retrouvé l'amour!

L’athlète olympique est en couple avec Geneviève Tardif, une animatrice, chroniqueuse et comédienne qu’on a pu voir, entre autres, à Sucré Salé et en remplacement de Julie Houle à La Poule aux œufs d’or.

En scrutant leurs comptes Instagram respectifs, on se rend rapidement compte que les amoureux ont passé beaucoup de temps ensemble depuis les derniers mois...

L'idylle semble avoir commencé à ce moment, le 13 décembre 2017, alors que la chroniqueuse a rencontré l'athlète dans le cadre du Montreal Migs, une conférence sur les jeux vidéo.

Quelques mois plus tard, les deux étaient au même moment à Hawaii et semblent avoir visité les mêmes endroits. Coïncidence? Eh non!

Paradise is real guys! ☀️🏖🌈🍀♥️ Une publication partagée par Charles Hamelin (@charleshamelin) le 10 Avril 2018 à 1 :20 PDT

Gen et Chuck étaient aussi au même hôtel de Las Vegas quelques semaines plus tard.

Le patineur de vitesse a été vu en compagnie de Stella, le pitou de Geneviève...

Impossible to not smile 😃 with @stella_boubou01 Une publication partagée par Charles Hamelin (@charleshamelin) le 25 Mai 2018 à 9 :11 PDT

La propriétaire a d’ailleurs commenté le cliché avec un émoji «cœur dans les yeux». Ça veut tout dire!

Finalement, la paire était au même party du Grand Prix, organisé par le Ritz. Sous la photo de Geneviève, quelqu’un a commenté «Il manque juste Chuck». Ben oui, il manque juste une première photo officielle du couple sur les réseaux sociaux!

Charles Hamelin a été en couple pendant 10 ans avec la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais. Ils se sont séparés cet hiver.

