Donald Trump, un «cygne noir»

Le président américain Donald Trump s'est retrouvé au centre des échanges lors d'un colloque organisé, à Nicolet, en Mauricie, par l’association des manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Pendant le colloque, le journaliste, agronome et conférencier Nicolas Mesly, a rappelé qu’en économie, on utilise l'expression «cygne noir» pour décrire le phénomène. «C'est un facteur d’imprévisibilité, a-t-il poursuivi. On ne sait jamais d'un tweet à l'autre ce qui se passe.»

Il avait été décidé dès avril dernier donc bien avant l'imposition des tarifs sur l'acier et l'aluminium que l'un des thèmes porterait sur Donald Trump. On avait retenu le titre «Voyage sur la planète Trump».

Nicolas Mesly a suggéré aux manufacturiers de se tourner vers d'autres marchés. «Comment négocier avec quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre», a-t-il soutenu.

Le promoteur immobilier Jean-Claude Fortin, actif à Trois-Rivières, a connu Donald Trump. Les deux avaient étudié un projet de réhabilitation de bâtiments industriels désaffectés à Manhattan.

«C'est un gars super, super intelligent, a-t-il confié. J'ai de la difficulté à comprendre ses raisonnements aujourd'hui par rapport à ce que c'était à l'époque. Je ne comprends pas non plus ses fake news.»