Des citoyens en furie contre le maire Ferrandez

C’est aujourd’hui la tenue d’un registre dans un climat de colère à l’hôtel de ville de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal contre le règlement qui interdit l’aménagement d’un stationnement en cour arrière.

On veut avec ce règlement favoriser le verdissement des cours et des espaces publics, limiter les conflits de cohabitation, réduire la dépendance à l’automobile.

À LIRE ÉGALEMENT

Le Plateau veut freiner les nouveaux stationnements dans les ruelles

Une maison de 10 pièces pour 1 million $ sur le Plateau

«Valérie Plante va tuer la rue Sainte-Catherine»

«Le règlement ce qu’il stipule c’est qu’il n’est plus possible d’aménager une place de stationnement extérieure dans une cour arrière», a indiqué Charles Tanguay, le porte-parole de l’arrondissement.

Les citoyens qui possèdent déjà une place de stationnement, ont un droit acquis, fragile, puisque cette place peut-être éliminée en vertu du règlement si des changements d’aménagement dans la cour sont effectués.

L'arrondissement insiste sur le fait que ce sont les nouvelles places de stationnement qui sont visées par le règlement, et non celles déjà existantes.

Citoyens furieux

Or, le règlement est loin de faire l'unanimité - en fait, plusieurs citoyens sont carrément furieux, craignant de perdre leur place de stationnement ou de ne pas pouvoir en aménager de nouvelles parce qu’ils ne sont pas conformes à la réglementation.

Entre 9h et 19h mercredi à l’hôtel de ville de l’arrondissement, les citoyens peuvent signer un registre contre le règlement pour forcer la tenue d’un référendum.

C’est 14% du territoire du Plateau concerné par le registre.

Des centaines de citoyens qui sont attendus tout au long de la journée et on ne se gêne pas pour exprimer sa grogne, particulièrement à l’égard de Luc Ferrandez.

«On n’en peut plus de lui. On n’a aucun respect pour nous, jamais jamais! Tout ce qu’on dit, il s’en fout», a dénoncé une citoyenne en parlant du maire Ferrandez et des élus.

La dame précise que ses parents âgés ont besoin d’une voiture pour se déplacer. Elle a apostrophé le maire de l’arrondissement sur la question.

«On a l’impression que vous voulez vous débarrasser de nous. Mes parents ont besoin d’une voiture pour se déplacer. Il m’a regardé, il m’a fait un sourire et il est parti», a raconté la citoyenne en entrevue à TVA Nouvelles.

«Je trouve ça ridicule, aberrant. ''Je vous écoute, je vous entends, mais je fais ce que je veux''», a indiqué une autre citoyenne.