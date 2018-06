Des toxicomanes se retrouveront à la rue

Une résidence pour toxicomanes de Lévis pourrait devoir fermer ses portes le 1er juillet et laisser 40 personnes vulnérables à la rue, faute de financement public.

«Si j’avais pas ici, je serais en prison», a lancé sans détour Alysson Langevin, qui a été admise au centre d’hébergement en dépendance L’Appart il y a un peu plus de neuf mois.

L’établissement offre des services en réinsertion sociale à des personnes ayant des problèmes de consommation d’alcool, de drogue ou de médicaments. L’immeuble, qui compte une dizaine d’appartements, accueille une quarantaine de toxicomanes qui sont soumis à des règles strictes.

Aux prises avec un problème d’alcoolisme sévère, Alysson tente de «rééquilibrer sa vie» après avoir passé plusieurs années en détention. «Depuis que je suis arrivée ici, j’ai réappris à vivre, j’ai arrêté de consommer, j’ai eu des rechutes, mais ça va quand même bien. J’ai eu mon permis de conduire, je vais commencer à travailler sur la construction», a précisé la jeune femme de 34 ans.

Toxicomane, Jason Chouinard a tenté en vain de s’en sortir seul. Il y a deux mois, il a décidé de recourir aux services de L’Appart. «[Si aujourd’hui je n’étais pas au centre], je serais probablement encore dans mon appartement en train de consommer», a-t-il admis.

Depuis qu’il a joint l’établissement, Jonathan Martin-Desloges ne consomme plus et est retourné à l’école. «J’ai nulle part où aller si ça ferme, je me ramasserais dans la rue», a-t-il confié.

Le gouvernement du Québec refuse à L’Appart du financement en vertu du programme des ressources d’hébergement en dépendance, ce qui lui aurait permis de toucher 145 000 $. C’est que, pour y être admissibles, les exploitants doivent avoir été certifiés avant le 1er mars 2016. L’établissement de Lévis n’a obtenu sa certification qu’en juillet 2017, au terme de plusieurs mois de démarches administratives.

«Un stress énorme»

Incapable de payer son bail, L’Appart a un retard de paiement de 40 800 $. La directrice des services, Véronick Giroux, en a gros sur le cœur. «Les 40 personnes vont se retrouver à la rue, a-t-elle déploré. C’est un stress énorme, ce sont des clients très vulnérables et le stress égale rechute.»

Le député caquiste de Lévis, François Paradis, estime qu’une clientèle vulnérable commande parfois des assouplissements. «Cette ressource est certifiée, c’est une question de date. Il y a des besoins et, dans ce contexte-là, il faut accorder un sursis», a-t-il plaidé.

Au cabinet de la ministre Lucie Charlebois, on précise qu’il n’est pas question de changer les règles du programme, à tout le moins cette année.

«Les critères d’admissibilité étaient très clairs dès le début», a insisté sa porte-parole. Alexandra Régis suggère à L’Appart de tenter sa chance dans d’autres programmes de financement.

Le programme de financement des ressources d’hébergement en dépendance:

- Le programme a été mis en place en 2016, après les déboires financiers du centre Mélaric de Saint-André-d’Argenteuil.

- Le programme visait à pallier les effets de la réforme du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement Couillard, qui a fait passer l’allocation de base de 747 $ à 200 $ par mois pour les prestataires qui séjournent dans des centres pour toxicomanes.

- Pour être admissibles au programme, les exploitants devaient être certifiés au 1er mars 2016.

- Le centre d’hébergement en dépendance L’Appart a déposé sa demande de certification en décembre 2016, reçu son attestation temporaire de conformité en mars 2017 et obtenu son certificat de conformité le 28 juillet 2017.

- L’Appart a été fondé en octobre 2016 par une corporation privée composée de deux actionnaires passifs, Danny Pomerleau et Paul Pomerleau.