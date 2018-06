Diane Lemieux réagit aux propos de «Rambo» Gauthier sur la grève illégale des grutiers

Bernard «Rambo» Gauthier, ce controversé syndicaliste de la Côte-Nord, a donné son appui au mouvement de grève illégale des grutiers, dans une vidéo mise en ligne sur les médias sociaux.

«Chapeau les grutiers ‘’tabe******’’», lance-t-il d’entrée de jeu dans la séquence d’un peu plus une minute visionnée près de 76 000 fois sur Facebook mercredi matin.

«C’est le temps de montrer à cet ost*** de CCQ là que ça va faire l’abus. Ça pu de cr**** de bon sang! À l’époque la CCQ était là pour protéger le travailleur et l’employeur. C’est pu le cas depuis l’arrivée de la grande dame (Diane Lemieux). Je pense que les autres métiers et les occupations on devrait en prendre de la graine. À prochaine convention, faudrait à tout prix éviter de se faire cri**** une loi spéciale dans le cul. On est en train de tout perdre nos acquis. Baisse le prix du pain, du lait, du beurre et pis tout va ben aller», dénonce Bernard Gauthier.

Le syndicaliste a fait une brève apparition en politique en 2017 pour le parti Citoyens au pouvoir, et a également admis être membre du groupe La Meute, qu’il a quitté l’année dernière.

Il a enregistré son message de soutien aux grutiers en conduisant son rutilant véhicule, dont les sièges semblent être en cuir véritable.

Un détail qu’a noté Diane Lemieux, en entrevue avec Mario Dumont.

«En tout cas il a une belle voiture... Ceci étant dit j’étais à Sept-Îles lundi dernier. J’ai invité tous les représentants syndicaux, les représentants des employeurs, des employeurs, j’ai eu des conversations extraordinaires sur les enjeux de l’industrie de la construction. M. Rambo n’est pas venu me parler des enjeux que lui il voyait», a indiqué la présidente-directrice générale de la CCQ.

Selon Diane Lemieux, la question de sécurité soulevée par les grutiers n’est pas le véritable enjeu de cette grève. Elle croit que les autorités syndicales ont menti et ont pris des «raccourcis incroyables».

«On fait sortir les gens au nom de la sécurité, mais ce n’est pas ça l’enjeu. C’est le monopole. En voyant cette réaction excessive, on se dit qu’on a mis le doigt sur quelque chose. On change la ‘’business’’. Éventuellement, on va faire rentrer, dans l’ordre, des gens dans les métiers de grutiers qui ne sont pas dans leur circuit», a-t-elle affirmé.

Diane Lemieux assure que toute l’industrie a été consultée et a accepté les changements.

La formation offerte aux gens qui veulent travailler dans cette industrie sans diplôme a été solidifiée et enrichie.

Elle rappelle que tous les acteurs avaient eu l’occasion de s’exprimer sur cette question.