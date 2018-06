Guide des Saint-Jean de quartier

L’époque où la fête nationale du Québec se fêtait principalement au Quartier des Spectacles est maintenant révolue. Nombreux sont les fêtards qui préfèrent célébrer la Saint-Jean-Baptiste dans leur quartier ou tout simplement dans une soirée plus intime. Voici donc quelques suggestions de spectacles à voir loin de la folie du centre-ville.

À Montréal

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Le quartier Villeray frappe un coup de circuit cette année pour la Saint-Jean avec un ambitieux spectacle mettant notamment en vedette Loco Locass, pour qui cette soirée sera le seul concert à Montréal cet été. En plus du patriotique trio hip-hop, l’arrondissement comptera notamment à sa programmation La Bronze, le groupe Paupière et un duo musical composé des acteurs Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais.

*Le 23 juin à 18h au parc Jarry sur l’esplanade du Stade IGA, 285 rue Gary Carter

Sud-Ouest

La rue Notre-Dame sera aussi le théâtre d’un excellent concert ce samedi dans le sud-ouest de la métropole. La soirée mettra notamment en vedette des prestations du groupe hip-hop Alaclair Ensemble, du duo «vintage à l’os» Seba et Horg, le toujours irrévérencieux Mononc’ Serge, l’énergique Damien Robitaille et la prometteuse artiste de la relève Lydia Képinski. Les fêtards pourront aussi profiter de la foire commerciale de la rue Notre-Dame Ouest.

*Le 23 juin dès 17h sur la rue Notre-Dame Ouest, entre l’avenue Atwater, la rue Saint-Augustin et de la Place du Bonheur-d’Occasion

Village au Pied-du-Courant

Sans être techniquement une réelle fête de quartier, la soirée gratuite de l’installation estivale le Pied-du-Courant en satisfera plus d’un dans ce coin de la ville plutôt délaissé côté festivités. Ce samedi, Éli Doyon et la Tempête en feront danser plus d’un avec leur folk francophone particulièrement festif et sera suivi par le groupe hip-hop LaF, les gagnants des plus récentes Francouvertes, et Janime Jeanine. Le dimanche sera ensuite animé par quatre talentueuses DJs dans le cadre de la seconde édition de la «Sainte-Jeanne».

*Le 23 juin à 19h30 et le 24 juin dès 15h au Village au Pied-du-Courant, 2100 rue Notre-Dame Est

Plateau-Mont-Royal

Sans être de la même envergure que le jadis très populaire spectacle du parc La Fontaine, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal aura, malgré tout, une fête locale au très agréable parc Laurier ce samedi. Au menu musical, l’évènement compte un hommage au groupe Les Colocs et un concert solo de l’auteur-compositeur-interprète Jamil. Comme la majorité des fêtes de quartier, plusieurs activités pour les plus jeunes sont aussi prévues, dont un spectacle et atelier de marionnettes.

*Le 23 juin à 18h30 au parc Sir-Wilfrid-Laurier, 1115 avenue Laurier Est

Pointe-aux-Trembles

Les vétérans de la scène rock québécoise, Les Respectables, sauteront sur scène ce dimanche dans le cadre des festivités de la Fête nationale de Pointes-aux-Trembles. Les interprètes de «L’argent fait le bonheur» et «Hola décadence» seront précédés par l’artiste pop émergente Andy St-Louis, qui a sorti le microalbum Chez moi en octobre dernier. Elle sera aussi du concert qui clôturera la fin de semaine d’activité de cette Saint-Jean.

*Le 24 juin à 19h45 au parc Saint-Jean-Baptiste

Une Saint-Jean hip-hop ou humoristique

Si vous préférez célébrer la Fête nationale en salle plutôt qu’être à la merci des éléments, plusieurs choix s’offrent à vous en fin de semaine. Par exemple, plusieurs membres du collectif hip-hop La Fourmillière, dont le jeune rappeur FouKi, donneront un concert à la Maison2109. Si vous voulez rire un bon coup, la formation Corps Gras composée du musicien folk Louis-Philippe Gingras et l’humoriste Julien Corriveau seront au Quai des Brumes samedi. Le comédien interprétera aussi quelques succès des Appendices en compagnie de son comparse Jean-François Provençal.

* Le 23 juin 22h à la Maison2109, 2109 rue de Bleury / Le 23 juin à 21h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Près de Montréal

Longueuil

Ce n’est pas seulement sur l’île que l’on peut fêter la Saint-Jean et Longueuil le montre bien avec son évènement du 23 juin. Les spectateurs pourront célébrer la Fête nationale en compagnie des énergiques Acadiens du duo Radio Radio et des musiciens Sylvain Turcotte et Maryline Léonard qui a participé à La Voix 2017. Aussi à noter, Émile Bilodeau, Patrice Michaud et Alaclair Ensemble donneront un concert payant suivi de feux d’artifice dimanche à Saint-Hubert.

*Le 23 juin dès 18h sur la rue Saint-Charles Ouest

Laval

Laval est de retour cette année avec une impressionnante programmation comptant entre autres sur des prestations de Daniel Bélanger, Klô Pelgag et Émile Bilodeau. L’évènement mettra aussi de l’avant les talents musicaux de Diane Dufresne, Vincent Vallières, Marc Dery, France D’Amour, Antoine Corriveau, le groupe Beyries, l’artiste de la Côte-Nord Matiu, Afrikana Soul Sister et du duo Random Recipe qui sera accompagné par plusieurs invités dont Donzelle et Marie-Gold. L’ambitieux spectacle sera suivi de feux d’artifice.

*Le 24 juin à 21h au Centre de la nature de Laval, 901 avenue du Parc